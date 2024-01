SIMON GUIBERT SIFFLER N’EST PAS DRAGUER Montpellier, samedi 16 mars 2024.

Infractions d’outrage sexiste, harcèlements de rue, dérapages en tous genres…comment en est-on arrivé là ?

Voyageant entre le rire et l’émotion Simon tente de trouver des réponses en incarnant une galerie de personnages aussi fantasques que délirants. D’un curé LGBT, en passant par un metteur en scène extravagant, un mentaliste véreux et des Célibataires Anonymes à la dérive il nous embarque dans un hymne à la séduction entre délires et sarcasme ! EUR.

18 Rue Fouques

Montpellier 34000 Hérault Occitanie resa@kawatheatre.com

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-03-16 19:00:00

fin : 2024-03-16 20:10:00



