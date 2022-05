SIMON GHRAICHY, DOROTHÉE GILBERT (FESTIVAL DE TOULOUSE), 8 juillet 2022, .

SIMON GHRAICHY, DOROTHÉE GILBERT (FESTIVAL DE TOULOUSE)

2022-07-08 21:00:00 – 2022-07-08 22:30:00

À l’image de ses longues boucles brunes, Simon Ghraichy affiche un style unique et un charme détonnant dans le paysage du classique. Français, de mère mexicaine et de père libanais, il porte en lui cette fraîcheur d’un parfum multiculturel qui lui colle à la peau.

Diplômé du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris et de l’Académie Sibelius d’Helsinki, Simon Ghraichy signe en 2016 un contrat d’exclusivité avec la prestigieuse maison de disques Deutsche Grammophon et devient artiste Steinway and Sons. Depuis, il se produit régulièrement sur les plus belles scènes du monde comme le Carnegie Hall de New-York, la Philharmonie de Berlin ou encore le Théâtre des Champs-Elysées en soliste ou avec de prestigieux orchestres.

Nous avons la chance de l’accueillir pour la première fois à Toulouse pour un récital haut en couleurs dont il a le secret.

La rencontre des musiques, la magie des concerts sous les étoiles.

Artistes : Simon Ghraichy, piano / Dorothée Gilbert, danseuse étoile.

