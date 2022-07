Simon Geneste et Inès Bressand Marseille 1er Arrondissement, 27 août 2022, Marseille 1er Arrondissement.

Simon Geneste et Inès Bressand

2022-08-27 14:00:00 14:00:00 – 2022-09-18 18:30:00 18:30:00

Durant l’été, nous invitons deux designers en résidence de création au Studio Fotokino. En collaboration avec des entreprises locales, Simon Geneste et Inès Bressand développeront, chacun de leur côté, une recherche plastique qui donnera lieu à une restitution à la fin du mois d’août.



Inès Bressand développe sa pratique au fil des nouvelles matières et des créateurs qu’elle rencontre. La résidence à Fotokino cet été lui permettra de mettre en œuvre une recherche croisée entre le savon et la paille, dans des aller-retours entre La Savonnerie du Midi et La Scourtinerie de Nyons, afin d’expérimenter les différents types de rapports entre ces deux matières.



Depuis quelques années Simon Geneste développe un travail de recherche historique et plastique autour de la technique du colombin. Durant plusieurs semaines, entre Fotokino et La Savonnerie du Midi, il produira un ensemble de nouvelles pièces présentées fin août.



Exposition en partenariat avec La Savonnerie du Midi et La Scourtinerie de Nyons.



La Savonnerie du Midi présentera ensuite cette exposition du 22 septembre au 31 décembre 2022.

