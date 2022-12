Simon Fache – Pianistologie Harmonique Tonneins Tonneins Tonneins Catégories d’évènement: Lot-et-Garonne

Lot-et-Garonne Tonneins EUR 26 30 L’année 2023 sera l’année de la célébration des 110 ans de l’Association « Les Pompons Bleus de Tonneins ».

Ce concert en sera le point de départ (110.0). Une ouverture magistrale avec SIMON FACHE – PIANISTOLOGIE https://youtu.be/2ALuJ14kHzo

Simon Fache est le premier musicien qui, non seulement, prouve que l’habit ne fait pas le moine mais que l’on peut, surtout, allégrement déconner en queue de pie.

– Mise en scène (François Morzynski).

– Placement numéroté.

Billets en vente dans les Offices de Tourisme du Val de Garonne de Marmande et Tonneins :

– À Marmande, 11 rue Toupinerie

Du mardi au samedi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

– À Tonneins, 3 Boulevard Charles de Gaulle

Du mardi au vendredi de 9h30 à 12h30 et de 14h à 17h30.

Le samedi de 9h30 à 12h30.

– Billetterie en ligne https://my.weezevent.com/simon-fache-avec-les-pompons-bleus-le-25-fevrier-2023?

Les Pompons Bleus présentent: Simon Fache (Pianistologie Harmonique).

