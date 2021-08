Simon Fache – Humour Musical Plélan-le-Petit, 2 octobre 2021, Plélan-le-Petit.

Simon Fache – Humour Musical 2021-10-02 20:30:00 – 2021-10-02 L’Embarcadère 5624F Rue du Tram

Plélan-le-Petit Côtes d’Armor Plélan-le-Petit

Humour Musical

Simon Fache

Pianiste(s)

Qui aurait cru qu’avec un thème aussi restreint que celui des pianistes, un one-man show pouvait être aussi mordant ? Parce que Simon Fache les a tous incarnés un jour, il prend dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à les étriller : les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, qu’ils soient dans les bars, les mariages ou les enterrements, sans oublier le principal intéressé : lui-même. Après son spectacle Pianistologie, Simon Fache – le pianiste de Vendredi tout est permis sur TF1 – aurait pu se reposer sur ses lauriers. C’est sous-estimer l’hyperactivité du musicien et son obsession pour les airs populaires et la musique classique. Dans ses mains, la sonnerie aux morts s’étire façon jazz, Gloria Gaynor croise Albinoni, le jingle de la SNCF devient presque supportable. On réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a un cœur qui bat et pas que la mesure…

« Des concertistes, il y en a plein. Des Simon Fache, on en a qu’un ! » LE TELEGRAMME

« Arrangeur de talent, interprète étonnant et showman délirant, le nom de Simon Fache restera surement dans les annales. » LE JOURNAL DE SAONE ET LOIRE

Distribution :

De et avec

Simon Fache

Mise en scène

Jacky Matte

20€/16€/6 €

1h20

Placement libre

Billetterie en ligne: http://www.forumsirius.fr/orion/dinan.phtml?kld=1

+33 2 96 87 03 11 http://www.saison-culturelle.dinan-agglomeration.fr/

