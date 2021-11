Simon Fache, c’est meilleur à trois Théâtre Municipal Raymond Devos, 27 novembre 2021, Tourcoing.

Simon Fache, c’est meilleur à trois

Théâtre Municipal Raymond Devos, le samedi 27 novembre à 20:00

**Les bénéfices sont destinés à l’action « Un concert, une école », au profit des enfants népalais.** « Qui aurait pu croire qu’avec un thème aussi restreint que celui du piano, un show pouvait être aussi mordant ? Et parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, Simon Fache prend dans ce spectacle un virtuose plaisir à les étriller : les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, les bons, les mauvais, de bar, de croisière, de mariage, d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même. Après 300 représentations de son spectacle « Pianistologie », devenu malgré lui « le pianiste à Arthur », Simon Fache aurait pu se reposer sur ses lauriers et son clavier. C’est sous-estimer l’hyperactivité du musicien et son obsession autoreverse pour les airs populaires et la musique classique. Il revient accompagné de ses deux acolytes Fabrice L’Homme et Arnauf Havet et dans leurs mains, la sonnerie aux morts s’étire façon jazz. Gloria Gaynor croise Albinoni, le jingle de la SNCF devient presque supportable et l’on réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a un cœur qui bat. Et pas que la mesure. » Pour réserver, cliquez sur : [https://www.helloasso.com/…/evenem…/un-concert-une-ecole](https://www.helloasso.com/…/evenem…/un-concert-une-ecole) ou allez sur notre site : [https://shaktinepal.fr](https://shaktinepal.fr) …et pour en écouter quelques notes : [https://www.youtube.com/watchv=Yle4tNPdy38](https://www.youtube.com/watchv=Yle4tNPdy38) Merci de venir rire en musique. Merci de nous soutenir.

Tarif unique 20 €

L’association Shakti Népal invite Simon Fache avec son dernier spectacle

Théâtre Municipal Raymond Devos 1 place du théâtre 59200 Tourcoing Tourcoing Nord



