Simon Fache

Simon Fache, 6 mai 2022, . Simon Fache

2022-05-06 – 2022-05-06 Parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, Simon Fache prend dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à les étriller. Les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, les bons, les mauvais, de bar, de croisière, de mariage, d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même.

Dans ses mains, la sonnerie aux morts s’étire façon jazz, Gloria Gaynor croise Albinoni, le jingle de la SNCF devient presque supportable et l’on réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a un cœur qui bat. Et pas que la mesure.

Souvent affublé du qualificatif de «Savant Fou», de «Trasher en Smoking», Simon Fache est un véritable touche-à-tout-ce-qui-a-des-touches.

Source : Saison Musicale d’Hérouville Parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, Simon Fache prend dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à les étriller. Les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, les bons, les mauvais,… saisonmusicale@gmail.com +33 2 31 46 27 29 http://saisonmusicale.fr/ Parce qu’il les a tous incarnés un jour dans sa carrière, Simon Fache prend dans Pianiste(s) un virtuose plaisir à les étriller. Les frimeurs, les amateurs, les imposteurs, les classiques, les bons, les mauvais, de bar, de croisière, de mariage, d’enterrement. Sans oublier le principal intéressé : lui-même.

Dans ses mains, la sonnerie aux morts s’étire façon jazz, Gloria Gaynor croise Albinoni, le jingle de la SNCF devient presque supportable et l’on réalise soudain que sous le costume du pianiste, il y a un cœur qui bat. Et pas que la mesure.

Souvent affublé du qualificatif de «Savant Fou», de «Trasher en Smoking», Simon Fache est un véritable touche-à-tout-ce-qui-a-des-touches.

Source : Saison Musicale d’Hérouville dernière mise à jour : 2022-04-23 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville