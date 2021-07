Simo Cell & Abdullah Miniawy Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes, 9 septembre 2021-9 septembre 2021, Nantes.

2021-09-09

Horaire : 19:00 00:00

Gratuit : oui

Biberonnés à des sonorités et univers musicaux distincts, aussi distants géographiquement que culturellement compatibles, Simo Cell et Abdullah Miniawy ont entamé leur collaboration l’hiver 2018. Leur première sortie conjointe, Kill Me Or Negotiate, pose les fondations d’une œuvre qui transcende époques, latitudes et questionnements contemporains. Elle mêle les qualités de production hypermodernes de Simo infusées de rythmes bass et hip-hop à l’intense vaudou des trompettes et chants plein d’âme d’Abdullah. Simo Cell – Live – Musiques électroniquesFort d’une belle palette de sorties pour autant de labels de premier ordre (tels que Livity Sound, BFDM, Timedance ou Wisdom Teeth), Simo Cell est à la source d’un imaginaire sonore qui lui est propre, aussi exigeant que complexe dans sa structure. Ses productions sont un mix effervescent de motifs trap revus et corrigés, de flexions dubs et de programming tranchant sauce Bristol. Le son de Simo revisite la bass music, explorant aussi bien son cœur que ses marges. Sa volonté de forger de nouveaux chemins de traverse pour la bass comme la musiques électroniques en ge?ne?ral imprègne ce premier opus.Abdullah Miniawy – Live – Musiques électroniques, Riddim SoufiDe?crivant lui-même son travail comme une « expression de religion, de révolution et de liberté », Abdullah Miniawy est le héraut d’un domaine musical où la musique, la foi et la politique fusionnent pour former un tableau profondément frappant de la condition humaine. Il multiplie les projets audacieux, via son duo avec le musicien jazz Erik Truffaz, ou son travail avec le trio Munichois de Carl Gari. Sa collaboration avec Simo promeut une marque sonore distinctement libre et ouverte, alliant riddims sufiesques et espaces de contemplation ambient.

Trempolino – La Fabrique Ile de Nantes 6 Boulevard Léon Bureau Île de Nantes Nantes