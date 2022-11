Simia en concert à Saint Chamond le 19 Novembre ! Salle Aristide Briand Saint Chamond Catégories d’évènement: île de France

Le samedi 19 novembre 2022

de 20h00 à 23h00

Simia en concert à Saint Chamond le 19 Novembre en première partie de Terrenoire ! Simia propose une musique hybride, rap, rock, chantée, rappée, qui lui ressemble furieusement. Il a trouvé son identité. Une cohérence dans ses désirs. C’est la chose la plus importante pour un artiste. Sur scène, ce sera désormais avec un vrai groupe, Renaud à la guitare, son frère à la basse et au clavier, plus un batteur. Live. Organique. Lui ! Venez découvrir ses morceaux à Saint Chamond le 19 Novembre en première partie de Terrenoire ! Salle Aristide Briand Avenue Antoine Pinay 42400 Saint Chamond Contact : https://www.facebook.com/slim.simia https://www.facebook.com/slim.simia https://www.songkick.com/fr/concerts/40513722-terrenoire-at-salle-aristide-briand-saintchamond

