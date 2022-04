Siméon fête les Arsouillos Aire-sur-l’Adour, 30 avril 2022, Aire-sur-l'Adour.

Siméon fête les Arsouillos Aire-sur-l’Adour

2022-04-30 11:00:00 – 2022-04-30 23:30:00

Aire-sur-l’Adour Landes

Samedi 30 avril c’est DJ set et musique vivante pour fêter les Arsouillos : Après-midi « 20 Grosses cochonnes » !

On a tout prévu : restauration « Raciones » et apéro en tout genre : Whisky, Rhum, Vodka…Shooters, Cocktails !!

On t’attend dès 11h au Bistro de Siméon !

Réserve dès maintenant au 05 33 09 48 65

+33 5 33 09 48 65

bistrot de siméon

Aire-sur-l’Adour

