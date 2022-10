SIMBIOSIS – FESTIVAL FLAMENCO, 25 mars 2023, .

SIMBIOSIS – FESTIVAL FLAMENCO



2023-03-25 19:30:00 19:30:00 – 2023-03-25

50 50 EUR Le bailaor Adrian Santana a fait partie des plus grands ballets, Manuel Linan, Carlos Saura ou encore Rocio Molina. Il a aujourd’hui sa propre compagnie, l’une des plus renommées du pays.

« Simbiosis » est sa dernière création, ovationnée à Madrid et Jérez. Il y explore la symbiose des danseurs, les énergies qui s’unissent pour n’en faire qu’une et qui donnent naissance à un flamenco profond et pur, ponctué de numéros de castagnettes, de châles, de tarantos, d’alegrias et de bulerias.

Réservation conseillée

