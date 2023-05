« Sim Sang (心像) » Concert de musique traditionnelle du groupe Daehan Saram Centre Cuturel Coréen, 16 mai 2023, Paris.

Le mardi 16 mai 2023

de 19h00 à 20h30

.Tout public. gratuit

gratuit

Réservation fortement recommandée.

La réservation en ligne ouvrira 2 semaines avant la date de l'évènement.

Fondé en 1997, Daehan Saram est un groupe de musique traditionnelle coréenne qui emploie tout son talent à populariser la musique traditionnelle coréenne.

Dynamisme et délicatesse sont sa marque de fabrique, le but étant de donner un nouveau visage à des sonorités transmises de génération en génération. Le groupe présente, dans les murs de notre auditorium, un programme musical donnant à voir et à écouter cinq volets, offrant ainsi un petit florilège de la musique traditionnelle de Corée.

Au programme :

Le Requiem : en Corée, musique et danse sont traditionnellement utilisées pour expulser les mauvaises énergies et en attirer de nouvelles, bénéfiques. En combinant une mélodie typiquement coréenne de requiem appelée Sangyeosori et une danse de purification, cette œuvre est vouée à guérir ceux qui ont soufferts pendant la précédente pandémie mondiale et à leur offrir une nouvelle force.

Le Destin (Voix du vent) : cette pièce est construite autour d’un instrument traditionnel coréen en métal, symbolisant le tonnerre et le vent. Il s’agit d’une réinterprétation de différentes musiques de la cérémonie traditionnelle Byeolsingut de la côte sud de la Corée, en utilisant des cloches, des gongs, des cymbales et des tambours. Ce morceau, désigné patrimoine culturel immatériel national, décrit toute la palette des émotions des Coréens, allant de la joie à la tristesse, en passant par la compassion et l’émotion.

La Vie (Bruit de la pluie) : il s’agit d’une musique coréenne jouée avec un instrument de percussion traditionnel en cuir représentant la pluie et les nuages, et qui est accompagnée de chants. Ces derniers figurent l’abandon des soucis de la vie, et permettent de s’imaginer flottant sur les vagues de l’océan au rythme du janggu, tambour coréen en forme de sablier.

La Joie (Quatre instruments) : Symbolisant les éclairs, la pluie et les nuages, quatre instruments s’harmonisent comme si le yin et le yang se rencontraient. Dans la pensée traditionnelle coréenne, cette rencontre est omniprésente, comme en témoigne le Nongak, style musical mettant en avant des percussions traditionnelles lors de fêtes agricoles. La rencontre du cuir et de l’acier est une métaphore de l’histoire de l’humanité, lorsque les deux parties s’affrontent, se battent et se réconcilient inlassablement.

Bonheurs : Dans la culture coréenne, prier pour attirer la bonne fortune est une croyance bien répandue. Des chansons telles que Binari , Jemansu ou encore Seongjupuri sont ainsi entonnées pour appeler la chance. Ici, c’est le chant Jemansu qui est interprété. Il est typique du littoral de la province de Gyeongsang, et a été choisi pour que la chance sourit aux spectateurs.

Musiciens : Kim Seong-hoon, Kim Dong-yun, Yun Hyeon-jun, Jo Seong-won.

Centre Cuturel Coréen 20 rue la Boétie 75008 Paris

Contact : https://www.coree-culture.org 0147208386 info@coree-culture.org https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.facebook.com/CentreCulturelCoreen https://www.coree-culture.org/sim-sang-%E5%BF%83%E5%83%8F-concert-de-musique,5662.html

Centre Culturel Coréen