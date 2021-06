Marseille Brasserie Communale Bouches-du-Rhône, Marseille Silvio Milone aka dj Reggiani – Live mix Brasserie Communale Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

Silvio Milone aka dj Reggiani – Live mix Brasserie Communale, 10 juillet 2021-10 juillet 2021, Marseille. Silvio Milone aka dj Reggiani – Live mix

Brasserie Communale, le samedi 10 juillet à 17:00

C’est avec bonheur que nous vous invitons à la reprise de la programmation à la Brasserie Communale. Rendez vous pour danser le samedi 10.07.2021 de 17h à 23h avec le live mix de Silvio Milone aka dj Reggiani. >> Au programme Worlwide Dance Music, préparez vous à de l’eclectisme, le point commun, ça danse. Artiste audiovisuel, hyperactif et clairvoyant, Il prépare son premier EP et vous livrera ses inspirations diverses et épicées. Plus d’info sur son site [https://silviomilone.com](https://silviomilone.com)

Entrée libre

♫♫♫ Brasserie Communale 57 Cours Julien, 13006 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-07-10T17:00:00 2021-07-10T23:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Étiquettes évènement : Autres Lieu Brasserie Communale Adresse 57 Cours Julien, 13006 Marseille Ville Marseille lieuville Brasserie Communale Marseille