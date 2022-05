SÍLVIA PÉREZ CRUZ & FARSA CIRCUS BAND (FESTIVAL RIO LOCO), 17 juin 2022, .

SÍLVIA PÉREZ CRUZ & FARSA CIRCUS BAND (FESTIVAL RIO LOCO)

2022-06-17 19:45:00 – 2022-06-16

Sílvia Pérez Cruz naît et grandit à Palafrugell, sur la Costa Brava. Sa mère, Glòria Cruz, est chanteuse et son père, Càstor Pérez Diz, guitariste, spécialiste de la habanera. La jeune fille étudie le piano et le saxophone. À 18 ans, elle s’inscrit à l’École supérieure de musique de Catalogne, à Barcelone, où elle se spécialise en chant lyrique. Depuis, sa voix ne cesse d’émouvoir, de bouleverser et d’ébranler le monde. Multipliant les collaborations avec de nombreux artistes, s’associant à tous les genres (jazz, boléro, flamenco, fado), Sílvia Pérez Cruz semble toujours être à sa place. Son chant lumineux (en catalan, portugais, espagnol ou galicien) et son jeu scénique ensorcèlent à mesure qu’ils ne se déploient. Comme sur la musique originale du film « Josep » pour lequel la Catalane a été récompensée en 2021. Pour autant, impossible de lui coller une étiquette. Aujourd’hui, elle s’entoure du FARSA Circus Band, un groupe de talentueux musiciens de la dernière génération, pour croiser son art avec d’autres (photo, théâtre, ciné, danse, peinture) et révéler les fragilités et les forces contraires de son for intérieur. Comme toujours, la magie opère.

Rendez-vous à la Scène Pont-Neuf du festival Rio Loco !

Pour la 27ème édition du festival Rio Loco Nova Onda, découvrez Sílvia Pérez Cruz & FARSA Circus Band à la croisée des arts !

