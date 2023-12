Silvia Gribaudi – R.OSA Théâtre de la Ville / Les Abbesses Paris, 25 janvier 2024, Paris.

Du jeudi 25 janvier 2024 au samedi 27 janvier 2024 :

.Tout public. payant

La reprise de R.OSA, un titre où le verbe oser se décline à la couleur du féminin, nous permet de revoir la formidable performeuse napolitaine Claudia Marsicano entreprendre « dix exercices de virtuosité ». Avec ses rondeurs portées le plus naturellement du monde, sa voix et ses gestes gracieux, elle évoque un état d’innocence où les codes sociaux ne se sont pas encore imposés et où l’idéal féminin ne se limite pas à « la triste ligne droite » que déplorait tant l’écrivaine Colette.

La révolution est en marche puisque l’incroyable frappe les trois coups… Silvia Gribaudi signe là avec sa complice et interprète Claudia Marsicano un manifeste du bien vivre, de l’assumé, de la contagion heureuse par euphorie partagée. R.OSA, un one woman show, étincelle dans sa grande simplicité et crudité. Qui peut résister aux adresses malicieuses de Claudia ? Qui peut oublier sa gouaille enchanteresse ? Qui peut contester son corps en scène, merveilleux de rotondité (hello Monsieur Botero), d’allant, de peps ? Bien entendu, ce manifeste efficace emprunte le chemin léger de la raison et de la preuve intangible : je danse donc je suis, et je suis bien dansante. Comprendre aussi vivante. Merci.

Théâtre de la Ville / Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris

Contact : https://www.faitsdhiver.com/evenement/r-osa/ info@faitsdhiver.com https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.facebook.com/Faitsdhiver https://www.faitsdhiver.com/billetterie/

@Eleonora Radano @Eleonora Radano