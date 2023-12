Silvia Gribaudi – Grand Jeté [création] Théâtre de la Ville / Les Abbesses Paris, 23 janvier 2024 00:00, Paris.

Du mardi 23 janvier 2024 au dimanche 28 janvier 2024 :

.Tout public. payant

Un grand saut plein de légèreté sur la scène, voilà ce qu’est un grand jeté. C’est une affaire de puissance mais également de maîtrise du danseur qui éblouit le spectateur. Are you ready to make your own ‘grand jeté’? Sautez donc à pieds joints dans la nouvelle création de la chorégraphe italienne Silvia Gribaudi qui dynamite le convenu.

La figure classique du grand jeté exprime parfaitement ce saut énergique, fendant l’espace, alliant force et légèreté. Il symbolise aussi la puissance et maîtrise de l’interprète. Car qui dit classique dit virtuosité, pour le meilleur et pour le pire d’ailleurs. Et c’est bien là qu’entre en scène Silvia Gribaudi, attentive au double sens, aux voies de traverses et dont l’humour sert de moteur vital. Ainsi, ce pas connu devient prétexte à l’envol entendu comme résistance, une virevolte qui défie le destin, une manière humaine de se rebeller. Non pas l’énergie du désespoir, mais bien l’énergie de construction, de réponse au monde qui va… Avanti !

Théâtre de la Ville / Les Abbesses 31 Rue des Abbesses 75018 Paris

