Silvia Bächli Fondation espace écureuil pour l’art contemporain, 17 septembre 2021, Toulouse.

Silvia Bächli

du vendredi 17 septembre au dimanche 17 octobre à Fondation espace écureuil pour l’art contemporain

### Sur les cendres de l’Hacienda [**Dans le cadre du Printemps de septembre **](https://toulouse.fr/web/cultures/agenda#/event/33217/Le%20Printemps%20de%20septembre%202021) Née en 1956 à Baden (Suisse), vit et travaille à Bâle (Suisse). La création artistique de Silvia Bächli s’articule en plusieurs temps : la visite du lieu d’exposition; la création, principalement à la gouache, de nombreux dessins; la sélection méticuleuse des productions; et enfin l’assemblage de celles-ci en fonction de l’espace et de ses spécificités. La distance entre les dessins est aussi importante que les œuvres elles-mêmes, jouant le même rôle que la ponctuation en poésie ou les pauses en musique. En s’affranchissant des limites et frontières imposées par les bords de la feuille, elle raconte des histoires sans début ni fin, des histoires qui ne peuvent être apprivoisées avec des mots. Silvia Bächli a représenté la Suisse lors de la Biennale de Venise de 2009. De nombreuses expositions lui ont été consacrées, notamment à LaBF15, Lyon (2021), à la Fondation Beyeler, Basel/Riehen (2019), à la Kunsthalle Karlsruhe (2019), au Kunstmuseum de Bâle (2018), au Centre Pompidou, Paris (2007), au Musée Serralves, Porto (2007) ainsi au MAMCO, Genève (2006). En 2007 elle est lauréate au prix du dessin contemporain de la Fondation Daniel et Florence Guerlain. Son travail est présent dans de nombreuses collections publiques telles que celles du Centre Pompidou, Paris, du Dallas Museum of Art, Dallas, du MoMA, New York, ou encore la Pinacothèque d’Art moderne de Munich et au Museum für Moderne Kunst Frankfurt. _Avec le soutien de Pro Helvetia, Fondation suisse pour la culture et de la Fondation d’entreprise espace écureuil pour l’art contemporain._ ### Plus d’infos [Site de la Fondation d’entreprise Espace Ecureuil pour l’art contemporain ](http://www.caisseepargne-art-contemporain.fr/les-30-ans_1290.php) ![]() ### Infos pratiques Du 17 septembre au 17 octobre

Entrée gratuite

Culture

Fondation espace écureuil pour l’art contemporain 3 Place du Capitole, 31000 Toulouse, France Toulouse Haute-Garonne



