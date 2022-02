Silver run par Lean de Vie Deauville, 9 juillet 2022, Deauville.

Silver run par Lean de Vie Deauville

2022-07-09 09:00:00 09:00:00 – 2022-07-09 17:00:00 17:00:00

Deauville Calvados Deauville

La Silver Run® est la première course intergénérationnelle en faveur de la prévention santé des seniors. Elle a pour but d’inciter à prendre en charge sa santé.

Elle est pilotée par des scientifiques experts en médecine, et en pédagogie. Pour la troisième fois, elle se déroulera à Deauville le 9 juillet prochain. Son crédo : renforcer le système immunitaire des seniors par la pratique d’une activité physique régulière et convaincre tout un chacun de s’y mettre.

Lean de vie, association organisatrice de l’événement a aussi a cœur de favoriser le lien social à travers le sport. Aussi, toutes les générations sont invitées à participer à cette édition deauvillaises : les enfants, les petits-enfants, les adultes, les parents, les grands-parents,… chacun motivant son prochain.

A Deauville, le 9 juillet, plusieurs parcours– 2, 5, 7 ou 10 km – seront proposés autour d’un village prévention santé. Ces parcours pourront se faire comme chacun l’entend : course, marche, marche nordique, marche dynamique…

Le Village ouvert en continu de 10h à 16h30 sera le point de ralliement où se dérouleront de nombreuses animations avec des partenaires engagés dans l’amélioration de la santé, particulièrement des seniors.

La SILVER RUN est un événement ouvert à tous, et elle est organisée par LEAN DE VIE en collaboration avec la Mairie de Deauville. Une partie des recettes collectées par les inscriptions sera reversée à une association soutenant l’activité physique et la santé des seniors.

PROGRAMME

Retrait des dossards dès l’ouverture à partir de 9h00

9h00 : Ouverture du Village, inscriptions et retrait des dossards

10h00 : Echauffement en musique

10h15 : Running, Marche nordique et Randonnée – 5 km

15h30 : Running, Marche nordique, Randonnée – 2, 5,7 ou 10 km

ANIMATIONS

Structure gonflable pour enfants,

Conférences Prévention Santé,

PhotoBooth,

Stand partenaires avec activités diverses,

Tests de vision

contact@leandevie.com +33 9 50 26 81 11 http://silverrun.fr/

