Paris SILVER ECONOMIE Paris Silver Economy Expo – 30 mars 2021 – Journée Live 100% digitale SILVER ECONOMIE Paris Catégorie d’évènement: Paris

Silver Economy Expo – 30 mars 2021 – Journée Live 100% digitale SILVER ECONOMIE, 30 mars 2021-30 mars 2021, Paris. Silver Economy Expo – 30 mars 2021 – Journée Live 100% digitale

SILVER ECONOMIE, le mardi 30 mars à 09:00

### Silver Economy Expo – 30 mars 2021 – Journée Live 100% digitale **Sans vous déplacer, le 30 mars de 9h à 18h, échangez en direct par chat ou visio avec les exposants des 122 stands, profitez des webconférences de l’édition digitale de Silver Economy Expo. Immanquable pour :** • Découvrir les innovations et tendances de la filière • Echanger avec les partenaires de votre développement • Faire le point sur les enjeux et perspectives du secteur **Accès gratuit au salon et aux conférences en ligne.**

Inscription

Silver Economy Expo SILVER ECONOMIE 37-39 avenue ledru-rollin 75012 paris Paris Paris 12e Arrondissement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-03-30T09:00:00 2021-03-30T18:00:00

Détails Catégorie d’évènement: Paris Autres Lieu SILVER ECONOMIE Adresse 37-39 avenue ledru-rollin 75012 paris Ville Paris