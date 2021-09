Silver Académie : 6ème édition du concours national annuel des start-up de la Silver Economie Silver Economy Expo, 14 octobre 2021, Boulogne-Billancourt.

**Silver Economy Expo et ses partenaires l’Assurance Retraite Ile-de-France, Bluelinea, France Silver Éco et l’UGAP annoncent la 6ème édition du concours national de start-up, la Silver Académie.** Téléchargez le premier dossier de candidature, complétez-le et retournez-le, accompagné d’une vidéo de présentation de votre innovation, à [[silveracademie@silver-economy-expo.com](mailto:silveracademie@silver-economy-expo.com)](mailto:silveracademie@silver-economy-expo.com) **au plus tard le 14 octobre à minuit.** **UN CONCOURS ACCESSIBLE ET STIMULANT** Ce concours vous est ouvert : * Si vous êtes une start-up de moins de 5 ans (créée après le 01/01/2016), * Si vous proposez une offre dédiée au bien-vieillir des seniors (en bonne santé, fragiles ou dépendant) ou à l’aide aux aidants. Il vise à stimuler votre croissance avec une dotation pour le lauréat équivalent à 20.000€ cumulant : * visibilité commerciale immédiate, y compris si vous êtes parmi les 10 start-up nominées en 1ère étape, * mises en relations énergisantes, * conseil et accompagnement personnalisés. Assurez-vous de votre éligibilité et prenez connaissance des conditions de participation en consultant le [règlement du concours](https://www.silver-economy-expo.com/telechargements/REGLEMENT_SILVER_ACADEMIE_2021). **POURQUOI CANDIDATER ?** Au-delà de la dotation finale avec ses conseils et son accompagnement personnalisés, ses actions de visibilité et ses mises en relation stimulantes, vous avez tout à gagner dès la 1ère étape ! La preuve en 3 bénéfices directs : **1.VISIBILITE** Les candidats sont évalués dès le départ par le grand public et une équipe d’experts nationaux reconnus. Ce concours est ainsi : * une opération de communication grand public * une occasion de vous faire repérer par des partenaires potentiels : utilisateurs, distributeurs, revendeurs, prescripteurs… **2.OPPORTUNITES COMMERCIALES** Si vous êtes sélectionné lors de la première étape, vous bénéficiez d’un stand spot et d’un stand virtuel offerts à Silver Economy Expo 2021. Finaliste ou pas, c’est donc une opportunité de notoriété et de visibilité commerciale immédiate. **3. ITERATION ET AMELIORATION DE VOTRE OFFRE** Participer à un concours est une occasion de confronter son projet à la réalité du marché, d’améliorer son concept et son pitch. “Test and learn” !

