Silv’Arts Festival Tourouvre au Perche, 21 mai 2023, Tourouvre au Perche .

Silv’Arts Festival

BRESOLETTES, LONGNY AU PERCHE, NEUILLY SUR EURE, TOUROUVRE, Territoire de la Communauté de Communes des Hauts du Perche Tourouvre au Perche Orne Territoire de la Communauté de Communes des Hauts du Perche BRESOLETTES, LONGNY AU PERCHE, NEUILLY SUR EURE, TOUROUVRE,

2023-05-21 – 2023-06-04

Tourouvre au Perche

Orne

Silv’Arts Festival, est organisé par l’association « Les Chemins de l’Etoile du Perche, Arts et Nature » et Isabelle Aubry, artiste plasticienne, Commissaire d’exposition en partenariat avec l’Office National des forêts et le Parc naturel régional du Perche. Une collaboration des différents actuels culturels des Hauts-du-Perche, tels que Les Muséales de Tourouvre, l’espace culturel de La Corne d’Or, la Communauté de communes des Hauts du Perche, les écoles (Tourouvre, Longny, Neuilly, Randonnai) permettra d’offrir à la population une approche très ouverte sur l’art, la nature, la forêt, mais également sur la richesse de notre patrimoine bâti et son histoire.

Des artistes en résidence, au nombre de 13 provenant de France, Allemagne, Italie, Espagne, Angleterre, Namibie, Japon, Turquie. Une rencontre des cultures pour des échanges altruistes et artistiques

Avec la population sur notre territoire Percheron.

Programmation à venir

associationcepan@gmail.com +33 7 81 17 49 31 https://letoileduperche.wixsite.com/monsite

