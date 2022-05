SILPHIE DAYS 2022 Damas-et-Bettegney Damas-et-Bettegney Catégories d’évènement: Damas-et-Bettegney

Damas-et-Bettegney Vosges Damas-et-Bettegney Seconde édition des SILPHIE DAYS, il s’agit d’un salon agricole en plein air autour de la culture de Silphie.

Le salon est ouvert à tout public, avec des invitations particulières pour nos clients agriculteurs, nos clients méthaniseurs et nos porteurs de projet méthanisation en France, ainsi que nos distributeurs de Silphie en Belgique, en Suisse, et au Canada.

Le salon proposera :

Démonstrations de récolte de Silphie,

Salon agricole (machinisme, banque, assurance,…),

Marché du terroir,

Conférences données par Amédée Perrein ( co-fondateur de Silphie France) sur la culture de Silphie,

Parc de structures gonflables,

Baptême de l’air en hélicoptère,

Labyrinthe géant dans la Silphie,

Soirée de Gala. +33 6 22 67 18 40 http://www.silphie-france.fr/ PIXAD

