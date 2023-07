Visite guidée du Silo SCAEL Silo SCAEL d’Orgères-en-Beauce Orgères-en-Beauce, 16 septembre 2023, Orgères-en-Beauce.

Visite guidée du Silo SCAEL Samedi 16 septembre, 10h00 Silo SCAEL d’Orgères-en-Beauce Les inscriptions seront possibles à partir du 1er septembre 2023 sur OpenAgenda et sur www.groupe-scael.com pour participer aux visites guidée.

Les silos de collecte des céréales, font partie intégrante de notre paysage rural eurélien. Il s’agit d’édifices aux formes variées qui ont pour objectif de réaliser depuis plus de cent ans, la collecte et le stockage des productions agricoles du département.

Pourquoi ces silos sont métalliques, en béton ou en bois, pourquoi si haut pointant vers le ciel ou au contraire si allongé vers la plaine ?

C’est pour répondre à l’ensemble de ces questions et à bien d’autres encore que la Coopérative SCAEL souhaite vous ouvrir les portes de son site de collecte.

Au programme :

Visites guidées des installations à la découverte des 3 générations de silos présents sur le site ainsi que les coulisses de l’élévation et du stockage du grain. Exposition revenant sur les époques qui ont marquées l’apparition des silos dans le département et les courant architecturaux qui en découlent

Diffusion des épisodes de la mini-série « Secrets de Silos » qui mêle l’histoire et le fonctionnement des silos de la coopérative.

Silo SCAEL d’Orgères-en-Beauce 10, rue de la Gare, 28140 Orgères en Beauce Orgères-en-Beauce 28140 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire https://www.groupe-scael.com [{« type »: « link », « value »: « http://www.groupe-scael.com »}] Silo à grain Parking à l’entrée du site.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

Groupe SCAEL