Pouilly-sur-Loire Visite guidée au SILO de Pouilly-Sur-Loire SILO de pouilly Sur Loire Pouilly-sur-Loire, 1 juin 2023, Pouilly-sur-Loire. Visite guidée au SILO de Pouilly-Sur-Loire 1 et 7 juin SILO de pouilly Sur Loire Accompagnés de la conseillère en prévention, les délégués MSA du secteur découvriront les installations du SILO guidés par le responsable du site.

Accès réservé. SILO de pouilly Sur Loire 58150 Pouilly-sur-Loire Pouilly-sur-Loire 58150 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T14:00:00+02:00

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-01T10:00:00+02:00 – 2023-06-01T14:00:00+02:00

2023-06-07T10:00:00+02:00 – 2023-06-07T14:30:00+02:00

