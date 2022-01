SILMUKKA L’Astrolabe, 9 février 2022, Orleans.

SILMUKKA

L’Astrolabe, le mercredi 9 février à 10:00

**L’atelier :** En amont de son spectacle l’artiste proposera un temps de découverte musicale et de composition collective. Parents et enfants seront libres d’inventer et triturer des sons, d’enregistrer des voix et des instruments et fabriquer des samples pour imaginer un morceau collectif. Lors de cet atelier de pratique, l’artiste recréé un mini-studio avec les participants. Les participants pourront récupérer l’enregistrement après le mixage final par l’artiste. **Le spectacle :** Après une première création pour le jeune public en 2015, Les Gordon imagine un nouveau ciné-concert. Les Gordon nous présente ici cinq courts-métrages d’animation, entièrement revisités par sa musique, mélange de sons électroniques, d’échantillonnages de guitare et de claviers. Fidèle à son univers musical, Les Gordon imagine des mélodies légères, entêtantes et subtilement rythmées où se confondent influences classiques, sonorités japonisantes révélant sa grande maîtrise du sampling. L’ensemble forme une bande sonore élégante propice à l’évasion qui accompagne les films avec finesse. Ceux-ci nous racontent tout à tour le passage de l’hiver à l’été, la rencontre entre deux cosmonautes perdus dans l’espace, l’aventure d’une jeune fille courant un marathon un peu spécial dans un décor froid et montagneux, le quotidien comique de personnes vivant dans une tempête permanente ou encore l’importante mission d’un personnage de réveiller le soleil chaque matin. À partir de 5 ans. Crédit photo : Gilles Pensart Distribution : Les Gordon (musique) Production: L’Armada Productions Coproduction: Clair Obscur / Festival Travelling (35), AFCA/ Festival National du Film d’Animation (35) Partenaires: L’Ubu – ATM, Rennes (35)/ Le Volume, Vern-sur-Seiche (35) Avec le soutien de la Région Bretagne, le Conseil départemental d’Ille-et-Vilaine, Rennes Métropole et la Ville de Rennes.

Atelier : 6 € / Spectacle : enfant 6 € – adulte 10 €

CRÉATION D’UN MORCEAU DE MUSIQUE AVEC LES GORDON !

