Sillons – Jean-Luc Thomas, 21 octobre 2022, .

Sillons – Jean-Luc Thomas



2022-10-21 – 2022-10-21

Quand l’artiste rencontre le monde. Musicien, voyageur, voilà près de 25 ans que le compositeur flûtiste Jean-Luc Thomas compose, expérimente et nourrit sa musique de rencontres et de nouveaux horizons. Dans Sillons, son dernier album, il réunit de fortes personnalités, nourries par un terreau artistique profond, qui se réinventent à chaque occasion, capables d’improviser et habitées par ce que l’on appelle “le groove”. Sillons est un carnet de voyage musical et un remerciement à tous les maîtres qu’il a croisé sur son chemin. Depuis la chaleur des festoù-noz et des pubs nourris par l’oralité aux voyages au Niger, en Inde, au Brésil jusqu’à la création Ex-Anima et la tournée avec Zingaro, sa musique n’a cessé de générer des rencontres rendues possibles grâce à l’art d’improviser, d’écouter, d’agir, d’interagir. “Par leurs incessants déplacements de frontières, les grands musiciens nous contraignent souvent à abandonner notre manie à tout cartographier : peu importe le lieu où ils nous emmènent, nous les suivrons. Jean-Luc Thomas est de ceux-là.” Les Inrocks Tout public. Durée : 1h15

