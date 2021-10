Saou Saou Drôme, Saou Sillon – visite de la ferme la chèvre qui Saoûrit Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Sillon – visite de la ferme la chèvre qui Saoûrit Saou, 24 octobre 2021, Saou. Sillon – visite de la ferme la chèvre qui Saoûrit 2021-10-24 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-24 18:30:00 18:30:00

Saou Drôme Avec Inès de Rancourt, agricultrice autour de la production de vin et de fromage de chèvre. Exposition de portraits paysans réalisés par les élèves du lycée agricole le Valentin dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse Ville Saou lieuville 44.64597#5.04265