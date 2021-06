Saou Saou Drôme, Saou Sillon: Le synclinal « perché » de la forêt de Saoû Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Cette forme géologique est unique au Monde. Les impressionnantes falaises calcaires abritent une forêt de 2500 hectares, « Espace Naturel Sensible » et sanctuaire de la biodiversité où l'histoire humaine a laissé des traces remarquables.

