Sillon: La tour ou « folie » de Saoû Saou, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Saou.

Sillon: La tour ou « folie » de Saoû 2021-10-08 – 2021-11-01

Saou Drôme

Petit pavillon construit, vers 1860, au centre d’un jardin d’agrément et dont la vocation n’est pas clairement établi. Plutôt résidence secondaire que grange comme en attestent les portes et fenêtres ouvragées et la cheminée du rez-de-chaussée.

