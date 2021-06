Sillon : La chapelle Saint-Marcel de Soyans Soyans, 8 octobre 2021-8 octobre 2021, Soyans.

Sillon : La chapelle Saint-Marcel de Soyans 2021-10-08 – 2021-11-01

Soyans Drôme Soyans

Dédiée à un évêque de Die du 5ème siècle elle est construite au début du 12ème siècle. Après les guerres de religion on lui ajoute un clocher et deux chapelles latérales dédiées à Sainte Catherine et Saint Barthélémy. Le décor intérieur est disparate.

Dédiée à un évêque de Die du 5ème siècle elle est construite au début du 12ème siècle. Après les guerres de religion on lui ajoute un clocher et deux chapelles latérales dédiées à Sainte Catherine et Saint Barthélémy. Le décor intérieur est disparate.

dernière mise à jour : 2021-06-17 par