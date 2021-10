Saou Saou Drôme, Saou Sillon – journée autour du sauvage et du vivant à la forêt de Saoû Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Saou

Sillon – journée autour du sauvage et du vivant à la forêt de Saoû Saou, 24 octobre 2021, Saou. Sillon – journée autour du sauvage et du vivant à la forêt de Saoû 2021-10-24 10:00:00 10:00:00 – 2021-10-24 16:00:00 16:00:00 parking du silo forêt de Saoû – auberge des Dauphins

Saou Drôme 10h30: François Sarano et Stéphane Durand « Comment amener le plus grand nombre à s’intéresser au sauvage, à favoriser son retour pour retrouver une relation plus harmonieuse »

14h:Béatrice et Gilbert Cochet « le retour du sauvage en France et en Europe » itineraire@art-drome.com +33 4 75 76 02 25 http://www.art-drome.com/SILLON_PROGRAMME.html dernière mise à jour : 2021-09-29 par

Détails Catégories d’évènement: Drôme, Saou Autres Lieu Saou Adresse parking du silo forêt de Saoû - auberge des Dauphins Ville Saou lieuville 44.65555#5.12222