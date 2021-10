Saou Saou Drôme, Saou Sillon – journée autour de l’eau en forêt de Saoû Saou Saou Catégories d’évènement: Drôme

Sillon – journée autour de l’eau en forêt de Saoû Saou, 23 octobre 2021, Saou. Sillon – journée autour de l’eau en forêt de Saoû 2021-10-23 10:30:00 10:30:00 – 2021-10-23 18:30:00 18:30:00 parking du silo forêt de Saoû – ancien pavillon de chasse

Saou Drôme Ateliers toute la journée

11h conférence « une mythologie des eaux douces »

14h performance autour du Roubion

15h balade hydraulique (Bernard Foray Roux )et regard sur le paysage(Guillaume Bonnel)

16h30 conférence « petite histoire scientifique de l’eau » dernière mise à jour : 2021-09-29 par

