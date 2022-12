SILLON ALLAIT AU CINÉ ?! Clermont-l’Hérault Clermont-l'Hérault Catégories d’évènement: Clermont-l'Hérault

SILLON ALLAIT AU CINÉ ?! Clermont-l'Hérault, 15 décembre 2022

2022-12-15 20:30:00 – 2022-12-15 Clermont-l’Hérault

Hérault EUR 4 Jeudi soir, après les fenêtres de l’Avent, nous vous invitons à (re) découvrir, en famille Tokyo Godfather, film d’animation japonais de Satoshi Kon, en VF.

Jeudi soir, après les fenêtres de l'Avent, nous vous invitons à (re) découvrir, en famille Tokyo Godfather, film d'animation japonais de Satoshi Kon, en VF.

À Tokyo, pendant les fêtes de Noël, trois amis sans abri trouvent un bébé abandonné et une mysterieuse clé annonciatrice de folles aventures. Dès 10 ans – 1h32

+33 4 67 96 03 95

