DIVERTIMENTO – CINÉMA 8 Place Paul Brulat, 30 avril 2023, Sillé-le-Guillaume.

À 17 ans, Zahia Ziouani rêve de devenir cheffe d’orchestre. Sa sœur jumelle, Fettouma, violoncelliste professionnelle. Bercées depuis leur plus tendre enfance par la musique symphonique classique, elles souhaitent à leur tour la rendre accessible à tous et dans tous les territoires..

2023-04-30

8 Place Paul Brulat Salle de spectacles Léon Besnardeau

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire



At 17, Zahia Ziouani dreams of becoming a conductor. Her twin sister, Fettouma, is a professional cellist. Lulled since their childhood by classical symphonic music, they wish to make it accessible to all and in all territories.

A los 17 años, Zahia Ziouani sueña con ser directora de orquesta. Su hermana gemela, Fettouma, es violonchelista profesional. Arrulladas por la música sinfónica clásica desde su infancia, desean hacerla accesible a todos y en todos los territorios.

Die 17-jährige Zahia Ziouani träumt davon, Dirigentin zu werden. Ihre Zwillingsschwester Fettouma ist professionelle Cellistin. Sie sind seit ihrer Kindheit mit klassischer Sinfoniemusik aufgewachsen und möchten diese für alle und in allen Regionen zugänglich machen.

