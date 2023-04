SACRÉES MOMIES – CINÉMA 8 Place Paul Brulat, 23 avril 2023, Sillé-le-Guillaume.

Vous êtes-vous déjà demandé à quoi ressemblait le monde des momies ? Sous les pyramides d’Egypte se trouve un royaume fabuleux, où les momies conduisent des chars, rêvent de devenir des pop stars et vivent à l’écart de la civilisation humaine..

2023-04-23

8 Place Paul Brulat Salle de spectacles Léon Besnardeau

Sillé-le-Guillaume 72140 Sarthe Pays de la Loire



Have you ever wondered what the world of mummies is like? Under the pyramids of Egypt lies a fabulous kingdom, where mummies drive chariots, dream of becoming pop stars and live apart from human civilization.

¿Se ha preguntado alguna vez cómo es el mundo de las momias? Bajo las pirámides de Egipto se esconde un reino fabuloso, donde las momias conducen carros, sueñan con convertirse en estrellas del pop y viven apartadas de la civilización humana.

Haben Sie sich schon einmal gefragt, wie die Welt der Mumien aussieht? Unter den Pyramiden Ägyptens befindet sich ein sagenhaftes Reich, in dem Mumien Wagen fahren, davon träumen, Popstars zu werden und abseits der menschlichen Zivilisation leben.

