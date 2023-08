Sillas en fête Sillas, 24 août 2023, Sillas.

Sillas,Gironde

Sillas en fête au programme de cette fête locale :

Jeudi 24 août à 21h est organisé un super loto (bon d’achats, lot du boucher, paniers garnis et pleins d’autres lots à gagner )

Vendredi 25 août à 21h est organisé un concours de belote, lot pour tous et tourin offert.

Dimanche 27 août dès 9h vous est proposée une randonnée de 10km, à 12h30 repas champêtre, 14h concours de pétanque ouvert à tous et à toutes. Sur place retrouvez des structures gonflables, pêche surprise, concours de dessins, …

A 18h folklore Lous Dè Bazats pour petits et grands, pour clôturer cette fête une grande soirée tapas animé par JB Anim vous est proposée à partir de 19h30..

2023-08-24 fin : 2023-08-27

Sillas 33690 Gironde Nouvelle-Aquitaine



Sillas en fête program for this local festival:

Thursday, August 24 at 9pm, a super lottery (shopping vouchers, butcher’s prize, baskets and lots of other prizes to be won)

Friday August 25 at 9pm, a belote competition will be held, with prizes for all and a free tourin.

On Sunday August 27, starting at 9 a.m., there’s a 10km hike, and at 12:30 p.m. a country-style meal, followed by a 2 p.m. pétanque competition open to all. On site, you’ll find inflatables, surprise fishing, a drawing competition, etc.

At 6pm, Lous Dè Bazats folklore for young and old, and to round off the festivities, a tapas evening hosted by JB Anim starts at 7:30pm.

Sillas en fiesta: el programa de esta fiesta local:

Jueves 24 de agosto a las 21.00 h: súper lotería (vales de compra, premio de carnicería, cestas y muchos otros premios para ganar)

El viernes 25 de agosto a las 21.00 horas habrá un concurso de belote, con premios para todos y un tourin gratuito.

El domingo 27 de agosto, a las 9:00 h, se celebrará una marcha de 10 km, a las 12:30 h, un picnic y a las 14:00 h, un concurso de petanca abierto a todos. En el recinto, encontrará estructuras hinchables, pesca sorpresa, un concurso de dibujo, etc.

A las 18.00 h, folclore de los Lous Dè Bazats para grandes y pequeños y, como colofón de la fiesta, una velada de tapas a cargo de JB Anim a partir de las 19.30 h.

Sillas en fête Das Programm dieses lokalen Festes:

Donnerstag, den 24. August um 21 Uhr wird ein Superlotto veranstaltet (Einkaufsgutscheine, Metzgerpreise, gefüllte Körbe und viele andere Preise zu gewinnen)

Freitag, den 25. August, findet um 21 Uhr ein Belote-Wettbewerb statt, bei dem alle Teilnehmer ein Los erhalten und ein Turin angeboten wird.

Am Sonntag, dem 27. August, findet ab 9 Uhr eine 10 km lange Wanderung statt. Um 12.30 Uhr gibt es ein ländliches Essen und um 14 Uhr einen Pétanque-Wettbewerb für alle. Vor Ort gibt es Hüpfburgen, Überraschungsangeln, Zeichenwettbewerb, …

Um 18 Uhr findet die Folklore Lous Dè Bazats für Groß und Klein statt. Zum Abschluss des Festes gibt es ab 19.30 Uhr einen großen Tapas-Abend, der von JB Anim moderiert wird.

Mise à jour le 2023-08-20 par OT du Bazadais