Un spectacle du **Festival LA GRANDE BALADE,** événement culturel porté par la **Communauté de Communes Entre Beauce et Perche** [**[https://lagrandebalade.com/](https://lagrandebalade.com/)**](https://lagrandebalade.com/) #lagrandebalade ### **Sillas : un Spectacle chorégraphique – Performance avec les habitants, par la** [**Compagnie Furinkaï**](http://www.furinkai.com/fr/projets/sillas_9.html) ### Samedi 4 septembre 2021 à 10h00 ### Chateau la Rivière à Pontgouin Durée : 25 mn environ _Le + Thé-Café-Croissant offert au Château entre 8h45 et 9H45_ . **Sillas** (chaise en espagnol) est un projet chorégraphique avec les habitants, une rencontre performative qui développe à partir de la relation du corps et de l’objet quotidien – la chaise, une écriture en mouvement dans l’espace public. **Sillas** est un dispositif de scénographie mobile et déambulatoire constitué de chaises, se posant comme lieu d’exploration, de métamorphose, de dialogue, de construction. Le projet se réinvente à chaque lieu dans un dialogue permanent entre paysage, objet et présence physique. Sillas trace ses premières lignes en 2015 à Valparaiso, Chili. . Chorégraphe : [**Satchie Noro**](http://www.furinkai.com/fr/projets/sillas_9.html) Metteur en scène : **Nicolás Eyzaguirre** Compositeur : **Carlos Canalès** . [**POUR PARTICIPER à SILLAS : des répétitions sont prévues pour le public participatif**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/74729259?lang=fr) **(répétitions à Courville-sur-Eure et Pontgouin) :** – Dimanche 27 juin (10h30/13h) – Samedi 21 août (10h30/13h) – Dimanche 22 août (15h/17h30) + Répétition Vendredi 3 septembre en fin de journée + Spectacle Samedi 4 septembre à 10h à Pontgouin _Aucune compétence de danse requise !_ _Les corps fourbus, fatigués et moulus sont les bienvenus !_ [**_PLUS D’INFORMATIONS PAR ICI_**](https://openagenda.com/agendas/33983274/embeds/29078731/events/74729259?lang=fr) [**_Retour au programme complet du festival_**](https://www.ducotedebeauceetperche.org/agenda-culturel/?oaq%5Buid%5D=82449933)

Gratuit

un Spectacle chorégraphique – Performance avec les habitants, par la Compagnie Furinkaï (Un spectacle du Festival LA GRANDE BALADE)

Château de la Rivière Pontgouin Château de la Rivière 28190 Pontgouin Pontgouin Eure-et-Loir



2021-09-04T10:00:00 2021-09-04T11:30:00