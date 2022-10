Sillage : lectures musicales Saint-Michel-de-Montaigne, 14 octobre 2022, Saint-Michel-de-Montaigne.

Sillage : lectures musicales

Le bourg Salle des fêtes Saint-Michel-de-Montaigne Dordogne Salle des fêtes Le bourg

2022-10-14 – 2022-10-14

Salle des fêtes Le bourg

Saint-Michel-de-Montaigne

Dordogne

Saint-Michel-de-Montaigne

Voyageur, il n’y a pas de chemin , seulement des sillages sur la mer’ Antonio Machado

Dans cette lecture très musicale où se répondent poètes romantiques et aventurières des temps

modernes, mélopées du fond des âges et improvisations aux sonorités insolites, Olivia Lancelot, comédienne et Emmanuelle Troy,

chanteuse et multi-instrumentiste, sillonnent mers et océans au gré du vent et des rencontres.

Laissez-vous entraîner avec elles dans le sillage d’hommes et de femmes au destin hors du commun !

Voyageur, il n’y a pas de chemin , seulement des sillages sur la mer’ Antonio Machado

Dans cette lecture très musicale où se répondent poètes romantiques et aventurières des temps

modernes, mélopées du fond des âges et improvisations aux sonorités insolites, Olivia Lancelot, comédienne et Emmanuelle Troy,

chanteuse et multi-instrumentiste, sillonnent mers et océans au gré du vent et des rencontres.

Laissez-vous entraîner avec elles dans le sillage d’hommes et de femmes au destin hors du commun !

+33 5 53 27 56 75

Sillages

Salle des fêtes Le bourg Saint-Michel-de-Montaigne

dernière mise à jour : 2022-10-09 par