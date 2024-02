Silina Syan, Crystal Oud Pont Saint-Ange Paris, samedi 10 février 2024.

Du samedi 10 février 2024 au dimanche 12 mai 2024 :

.Public adultes. gratuit

Entrée libre

Du 10 février au 12 mai 2024, l’ICI — Institut des Cultures d’Islam vous invite à découvrir Crystal Oud, une exposition de l’artiste Silina Syan.

A travers ses photographies et ses vidéos, Silina Syan poursuit une quête d’identité hybride nourrie par les récits de sa mère arménienne et de son père bangladais, et les souvenirs de son enfance en banlieue parisienne. Elle questionne son rapport à cette triple culture en explorant l’esthétique kitsch, la saturation des motifs et des couleurs. L’exposition Crystal Oud est une invitation en forme de carte blanche à l’artiste, qui présente son travail à la fois dans et hors-les-murs.

A l’ICI, Silina Syan propose une installation inspirée des commerces et des produits de beauté du quartier de la Goutte d’Or, où l’Institut l’a accueillie en résidence afin de prolonger ses recherches sur l’expérience de l’exil et de la migration. Sur le Pont Saint-Ange, elle souligne l’ambiguïté de sa posture lors de sa première visite au Bangladesh, à l’occasion du mariage de son oncle, mêlant ses prises de vues et ses ressentis, entre l’album de voyage et le journal intime.

A propos de l’artiste :

Silina Syan est une artiste plasticienne, diplômée de la Villa Arson à Nice en 2020. En 2021, elle travaille en résidence aux Ateliers Médicis (Montfermeil) et à Triangle Astérides (Marseille). Elle a présenté son travail aux Magasins Généraux (Pantin), à la galerie art-cade* (Marseille), à la galerie Eric Mouchet (Paris), à Poush Manifesto (Clichy), ainsi qu’à La Villette (Paris) dans “100% l’expo”. Elle travaille actuellement à Artagon Pantin.

Pont Saint-Ange Pont Saint-Ange 75018 Paris

Contact : https://www.institut-cultures-islam.org/expositions/crystal-oud-silina-syan/ https://fb.me/e/8z5vMfbe1 https://fb.me/e/8z5vMfbe1 https://www.institut-cultures-islam.org/expositions/crystal-oud-silina-syan/

Silina Syan