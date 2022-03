SILICIUM Leda Atomica Musique Marseille Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Marseille

SILICIUM Leda Atomica Musique, 15 avril 2022, Marseille. SILICIUM

Leda Atomica Musique, le vendredi 15 avril à 19:00

SILICIUM Jeu resserré, alchimie et dynamisme sonore, Silicium s’exprime dans la plus pure tradition du trio Blues Rock ! Le projet n’a que quelques mois d’existence mais ces trois compères jouent ensemble depuis longtemps, leur aisance sur scène ne laissant pas place au doute. L’influence majeure du groupe n’est pas sans rappeler le légendaire guitariste de Seattle… Fly on ! [https://www.facebook.com/SiliciumBand/](https://www.facebook.com/SiliciumBand/) PAF+ adhésion Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille [https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/](https://www.facebook.com/Leda-Atomica-Musique-488155774554372/) [https://www.ledaatomicamusique.com/](https://www.ledaatomicamusique.com/) Contact : [ledaatomicamusique@gmail.com](mailto:ledaatomicamusique@gmail.com)

PAF + adhésion annuelle

♫♫♫ Leda Atomica Musique 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Marseille Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-15T19:00:00 2022-04-15T22:00:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Marseille Autres Lieu Leda Atomica Musique Adresse 63 Rue St Pierre, 13005 Marseille Ville Marseille lieuville Leda Atomica Musique Marseille Departement Bouches-du-Rhône

Leda Atomica Musique Marseille Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/marseille/

SILICIUM Leda Atomica Musique 2022-04-15 was last modified: by SILICIUM Leda Atomica Musique Leda Atomica Musique 15 avril 2022 Leda Atomica Musique Marseille marseille

Marseille Bouches-du-Rhône