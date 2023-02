Journées découverte du filage de verre au chalumeau Silice and Co Chartres Catégories d’Évènement: Chartres

Eure-et-Loir

Journées découverte du filage de verre au chalumeau Silice and Co, 1 avril 2023, Chartres. Journées découverte du filage de verre au chalumeau 1 et 2 avril Silice and Co Découvrez comment je transforme des baguettes de verre coloré en perles avec la technique du filage de verre. Quelques unes de mes dernières créations seront également exposées : bijoux, décoration… Silice and Co 37 Rue du Commandant Léon Chesne, 28000 Chartres Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire Verre et feu Rejoignez-moi à l’atelier pour découvrir de quelle façon je transforme des baguettes de verre de différentes couleurs en perles grâce à la flamme d’un chalumeau. Ce savoir-faire requiert de la technique, de la patience et une bonne dose de créativité.

Visite de l’atelier, présentation du poste de travail, des outils utiles au filage du verre et démonstrations sont au programme.

Mes dernières créations seront également exposées.

Événement gratuit, pouvant convenir aux enfants à partir de 6 ans.

Alors, n’hésitez pas à franchir la porte de l’atelier et venez accompagné ou non de votre famille et/ou de vos amis pour une expérience enrichissante. Entrée libre et sans rendez-vous.

Je me réjouis de vous accueillir dans mon atelier de filage de verre au chalumeau et de partager avec vous ma passion pour ce métier magique et captivant.

À bientôt.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T10:00:00+02:00

2023-04-02T19:00:00+02:00 Photo Véronique Lebouché

