Filage de verre au chalumeau Silibulle, 1 avril 2023 08:00, Courseulles-sur-Mer.

Filage de verre au chalumeau 1 et 2 avril Silibulle

Le filage et le soufflage de verre à la flamme nécessite un chalumeau puissant et une matière première spécifique : ce sont des tubes ou des baguettes de différents diamètres et couleurs qui sont modelés à la chaleur puis éventuellement soufflés.

Ce métier demande une habilité manuelle et une connaissance approfondie des propriétés et caractéristiques du verre. Au cours de ces deux jours de JEMA, je proposerai des démonstrations accompagnées d’explications techniques.

La nature étant ma première source d’inspiration, j’ai choisi de travailler sur le thème de la mer: coquillages et poissons s’inviteront dans mes créations pour embellir votre quotidien !

Silibulle 54 rue de la mer 14470 Courseulles sur mer Courseulles-sur-Mer 14470 Calvados

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-04-01T08:00:00+00:00 – 2023-04-02T16:00:00+00:00