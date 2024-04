Silento Spectacle aérien en musique Au Melar dit Locmélar, vendredi 3 mai 2024.

Proposition de la Compagnie Xav To Yilo.

“Silento” c’est de l’amour profond, tendre, sensuel et puissant !

Deux personnages qui se découvrent et s’apprivoisent.

Un troisième, musicien, assiste à la scène, s’en inspire et crée la bande-son de cette histoire.

Inspirée du cirque, la chorégraphie des deux danseurs est un mélange d’horizontalité et de verticalité, de force et de légèreté qui s’unissent pour une ode à la lenteur. Guitare électrique, accordéon et voix se succèdent, se tuilent, se mélangent et créent une musique entre Tango et Blues.

Durée 30 minutes.

Spectacle à prix libre.

Restauration sur place. .

Début : 2024-05-03 20:00:00

fin : 2024-05-03

Au Melar dit 8 place Saint-Mélar

Locmélar 29400 Finistère Bretagne

