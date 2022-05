Silent Party Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Vie de quartier ————— **Dans le cadre de la fête de quartier Saint-Cyprien** **Place Jean Diebold** Le Centre culturel Saint-Cyprien s’associe au bar le Smoking Barrel pour proposer une soirée originale. Une Silent Party : un moment magique et innovant ! Chaque participant sera muni d’un casque avec un éclairage LED et écoutera la musique de son choix. Seront invités 3 Dj’s pour 3 ambiances différentes.

Centre culturel Saint-Cyprien – Le Chapeau Rouge 56 Allées Charles de Fitte, 31300 Toulouse, France

2022-06-11T21:00:00 2022-06-11T23:59:00

