Silent lines, 3 décembre 2022

Silent lines



2022-12-03 20:00:00 – 2022-12-03

5 20 Ancien danseur du Royal Ballet de Londres et l’un des chorégraphes les plus excitants de la scène actuelle, Russell Maliphant travaille la vitesse et la fluidité et sculpte les corps par des éclairages en clair-obscur. Avec son complice Pangiotis Tomaras, il maîtrise à merveille l’alliance de projections d’images et de lumières pour provoquer des interactions avec le mouvement.

Une expérience unique, un bel exemple de sa remarquable esthétique.

Silent Lines de Russell Maliphant est une pièce poétique pour cinq danseurs, dont les corps se nouent et se dénouent avec élégance et sensualité.

