Silent Legacy – Spectacle de danse Le Carreau du Temple Paris, 22 novembre 2023, Paris.

Le vendredi 24 novembre 2023

de 14h30 à 15h20

Du mercredi 22 novembre 2023 au jeudi 23 novembre 2023 :

mercredi, jeudi

de 19h30 à 20h20

.Tout public. payant

Tarif A : plein 20€ / réduit 15€ / demi-tarif 10€

Avec « Silent Legacy », Maud Le Pladec interroge les filiations d’aujourd’hui en compagnie de deux interprètes impressionnantes de liberté et d’imagination !

En deux solos fascinants, Silent Legacy déconstruit les normes sociales et chorégraphiques. Portraits d’une (très) jeune krumpeuse qui fait sensation par sa liberté d’expression et d’une danseuse contemporaine de grande élégance, un vrai modèle du genre…

C’est par un dialogue inédit entre krump et danse contemporaine que Maud Le Pladec poursuit son enquête sur la sociologie du genre et l’héritage chorégraphique. Tout part de sa rencontre avec Adeline Kerry Cruz, petite prodige du krump âgée de dix ans. Elle vit à Montréal, loin des ghettos qui ont vu naître cette danse entre rage et aspiration spirituelle. Et pourtant son mentor est le très grand Jr Maddripp ! Car le krump, héritage universel et accessible à tous, se définit par sa véracité intime. S’il est né comme expression d’une rage liée à l’injustice raciale et sociale, chacun peut y exprimer sa propre fureur, concrète ou métaphysique. Et Adeline Kerry Cruz le prouve avec brio.

Ensuite, comme dans un jeu de vases communicants, le second solo appartient à Audrey Merilus qui a grandi en banlieue parisienne et livre ici sa personnalité à partir d’une formation et d’une technique contemporaine, héritées d’un siècle d’enseignement institutionnel, sans cesse renouvelé. Ayant débuté en

conservatoire, cette femme cisgenre a travaillé, entre autres, avec Anne Teresa de Keersmaeker et Florentina Holzinger.

Silent Legacy, c’est l’universalité de la danse, où la beauté naît du partage de l’héritage.

Spectacle accessible aux personnes malentendantes

Le Carreau du Temple 2 rue Perrée 75003 Paris

Contact : https://www.lecarreaudutemple.eu/evenements/silent-legacy-maud-le-pladec-jr-maddripp/ +33183819330 accueil@carreaudutemple.org

