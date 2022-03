Silent disco – Exposition Cinétique ! La sculpture en mouvement Espace Monte Cristo, 14 mai 2022, Paris.

Silent disco – Exposition Cinétique ! La sculpture en mouvement

Espace Monte Cristo, le samedi 14 mai à 20:00

À l’occasion de la Nuit des musées, l’Espace Monte-Cristo vous propose une immersion nocturne et musicale dans sa nouvelle exposition, Cinétique ! La sculpture en mouvement. Vous pourrez déambuler au fil des œuvres, casque sur la tête et musique dans les oreilles. Au rythme d’une Silent Disco, vous percerez les mystères de l’illusion d’optique. Nous vous invitons à jouer dans l’espace, entre ombre et lumière, et à trouver le meilleur angle de vue pour contempler les œuvres, le rythme au corps ! Profitez d’une expérience originale pour redécouvrir, à travers la nuit et les notes, plus de 35 sculptures statiques ou mobiles, qui révèleront des jeux de formes et de couleurs inédits. Projections et reflets participeront à la magie de cette nuit, qui vous plongera dans une atmosphère toute particulière. Faites-nous vivre vos meilleurs moments ! Partagez vos photos sur Instagram, avec le #NuitdesmuseesEMC

Entrée libre sans inscription

Espace Monte Cristo 9 rue Monte Cristo Paris Quartier de Charonne Paris



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-05-14T20:00:00 2022-05-14T23:00:00