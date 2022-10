Silène en concert – Polyphonies a cappella françaises et occitanes

2022-11-02 19:00:00 – 2022-11-02 20:00:00 A l’occasion d’une résidence au Guilvinec pour la préparation d’un album, venez découvrir le groupe Silène ! Silène, c’est le nom d’une plante des bords de chemins, d’un papillon voyageur, d’un dieu de la musique ancien et débridé… et le nom d’un groupe de polyphonies a cappella à cinq voix d’hommes. Ils se sont rencontrés en chantant dans le Lot, mais Alexandre, Benoît, Gaël, Gruber et Ronan vivent aux quatre coins de la Bretagne, et partagent beaucoup de temps dans les monts d’Arrée.

Ils sont attirés, dans le cadre de leur ensemble, moins par la pure prestation scénique que par le côté convivial et spontané de la polyphonie, qui peut surgir au coin d’un bistrot ou d’un chemin creux. Le répertoire de Silène a pris racine dans les chansons populaires polyphoniques de Béarn et Bigorre, en langue occitane, qui racontent depuis maintes générations la vie pastorale, le travail, les amours… Il s’enrichit de chansons en langue française, à deux, trois ou quatre voix, écrites ou réécrites sur des airs qui sont traditionnels ou composés à plusieurs mains…

Pour évoquer non seulement ce qui nous relie à l’avant, mais surtout parler du nous, du ici et du maintenant… dernière mise à jour : 2022-10-12 par

