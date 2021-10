Lille Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille, Nord “Silencieuse(s)” Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin Lille Catégories d’évènement: Lille

Médiathèque de Saint-Maurice Pellevoisin, le samedi 27 novembre à 15:30

Sifflements, commentaires, interpellations ou insultes, voire attouchements, le harcèlement de rue touchent principalement les femmes : 81 % d’entre elles disent en effet en avoir été victime dans l’espace public. Ces situations, Salomé Joly, les raconte en bande dessinée. Elles s’appellent Anais, Mahé, Zoé, Julie, elles sont lycénnes, étudiantes en arts plastiques, employées, elles subissent au quotidien le harcèlement de rue. Et ce n’est pas normal ! **Venez rencontrer Salomé Joly, autrice de la BD « Silencieuse(s), pour échanger, partager votre expérience et ensemble dénoncer le harcèlement de rue !** _Cet événement s’inscrit dans le cadre du parcours thématique sur le harcèlement de rue | programmation Ville de Lille autour du 25 novembre, journée internationale pour l’élimination de la violence à l’égard des femmes._ .

Entrée libre | pass sanitaire et port du masque obligatoire

