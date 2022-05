Silences amusants d’un couple en blanc Marseille 4e Arrondissement, 14 mai 2022, Marseille 4e Arrondissement.

Silences amusants d’un couple en blanc Marseille 4e Arrondissement

2022-05-14 14:30:00 14:30:00 – 2022-05-15

Marseille 4e Arrondissement Bouches-du-Rhône

C’est une histoire, celle d’un homme et d’une femme qui vivent une douce histoire d’amour où la candeur les dispute à la trivialité des situations.



Avec eux, à travers eux, le quotidien acquiert un caractère loufoque. Tout vire à l’improbable.



Un match de tennis en double se transforme en un ballet surréaliste, une séance de photos devient une lutte hilarante contre un vent d’enfer et on fait l’amour du bout des doigts dans le grand tourbillon de plaisir.



La caricature est toujours bien sentie et ce talent tout japonais pour l’excès donne au spectacle une puissance comique rare.



Création 2007

Tout public

Durée : 40 min



Création et interprétation : Sivouplait (Takeshi Shibasaki et Nozomi Horie)

Cie Sivouplait



• Samedi 14 mai à 14h30 au Parc Longchamp, en partenariat avec la mairie du 4/5.

• Dimanche 15 mai à 14h30 au Parc Bagatelle, en partenariat avec la mairie du 6/8.



Festival Tendance Clown #17

Silences amusants d’un couple en blanc par la Cie Sivouplait, à découvrir les 14 et 15 mai dans le cadre du Festival Tendance Clown.

Marseille 4e Arrondissement

